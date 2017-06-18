В Ленинградской области младенец обварился кипятком

Несчастье с младенцем в Ленинградской области произошло минувшим вечером, но известно об этом стало только что. В приемный покой больницы в деревне Мякинкино поступил годовалый малыш с ожогами.

Деревня Мякинкино находится в Волховском районе Ленинградской области. По свидетельству врачей, годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, сообщает портал 47news.

Младенца привезли в клинику Санкт-Петербурга в восьмом часу вечера. У мальчика были серьезные ожоги рук и грудного отдела. Известно, что ребенок случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Семья младенца характеризуется положительно и прежде в поле зрения правоохранителей не попадала.