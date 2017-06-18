Во Львове иномарка врезалась в толпу, есть жертва

Иномарка протаранила толпу людей в центре Львова (Украина), но признаков террористического акта у этого ЧП нет, заверяет украинская полиция. В ДТП погибла женщина и пострадало несколько человек.

Днем 18 июня у костела Святого Андрея Первозванного на Соборной площади внедорожник «Тойота» врезался в толпу людей, передает украинский «24 канал».

С места ДТП одну пострадавшую увезла «скорая помощь», - о состоянии раненой сведений нет. Под колесами авто погибла одна женщина. Причину аварии выяснит следствие. На месте работают сотрудники полиции. По свидетельству очевидцев, водитель иномарки выглядел трезвым и сказал, что не справился с управлением. Иномарка буквально влетела на площадь и опрокинулась.