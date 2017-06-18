В МВД рассказали подробности ночного ДТП с полицейской машиной в центре столицы, во время которого пострадали шесть человек, трое из которых – полицейские. Их жизни ничто не угрожает.

Погоня началась около 03:00 возле гостиницы «Молодежная» на Дмитровском шоссе из-за того, что грубо нарушавший ПДД 19-летний водитель Mercedes не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. По некоторым данным, лихач мчался со скоростью 200 км/час. Было начато преследование нарушителя, по громкой связи ему несколько раз предлагалось остановиться. На улице Новослободской водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с патрульным автомобилем.

На водителя Mercedes составлены административные протоколы по статьям: «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В настоящее время также решается вопрос о составления протокола по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».



