Тереза Мэй признала ошибки спасателей на лондонском пожаре

Пожар в лондонской высотке на Даунинг-стрит, в котором погибло 58 человек, стал причиной скандала вокруг премьер-министра страны Терезы Мэй и едва не стоил ей кресла. «Аргументы недели» сообщали об этом пожаре.

После личной встречи Терезы Мэй с погорельцами глава британского правительство признала, что при тушении пожара и ликвидации его последствий экстренные службы допустили ошибки, сообщает «Лайф».

Тереза Мэй отметила, что реакция на пожар у огнеборцев и спасателей была героической. На этом комплименты в сторону экстренных служб закончились. Мэй признала, что после пожара поддержка и помощь пострадавшим семьям не была достаточно хорошей, - это касается и самой помощи, и обеспечения необходимой информацией.

Мэй дала соответствующие поручения по оказанию помощи семьям погибших и выжившим на пожаре. Полиция ведет публичное расследование этой трагедии. Число жертв лондонского пожара может возрасти: слишком много людей числятся без вести пропавшими.