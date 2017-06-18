Инцидент с осой у главы Коста-Рики произошел в минувшую пятницу, но известно об этом стало только что, когда стало доступно видео этого происшествия. Глава Коста-Рики не растерялся и запил осу водичкой.

Глава Коста-Рики Луис Гильермо Солис держал речь по поводу открытия нового бетонного завода на юге страны, когда к нему подлетела оса. Президент речи не прервал и хладнокровно проглотил насекомое, сообщает РИА Новости.

Президент не растерялся и признал, что он действительно случайно проглотил осу, и что такое нечасто случается. При этом Солис пошутил, что оса – это чистый белок и запил необычное блюдо водой из бутылки.