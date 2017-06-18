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Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью (ВИДЕО)

18 июня 2017, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью (ВИДЕО)
globallookpress.com

Инцидент с осой у главы Коста-Рики произошел в минувшую пятницу, но известно об этом стало только что, когда стало доступно видео этого происшествия. Глава Коста-Рики не растерялся и запил осу водичкой.

Глава Коста-Рики Луис Гильермо Солис держал речь по поводу открытия нового бетонного завода на юге страны, когда к нему подлетела оса. Президент речи не прервал и хладнокровно проглотил насекомое, сообщает РИА Новости.

Президент не растерялся и признал, что он действительно случайно проглотил осу, и что такое нечасто случается. При этом Солис пошутил, что оса – это чистый белок и запил необычное блюдо водой из бутылки.

 

 

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