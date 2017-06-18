Во Франции на корриде погиб матадор

Опытный испанский матадор Иван Фандино погиб на арене. Бык нанес известному матадору ранение, от которого тот не смог оправиться. Трагедия произошла 18 июня во время корриды во французской коммуне Мон-де-Марсан.

Иван Фандино скончался от смертельного ранения, полученного от быка на арене. Опытный матадор замешкался на долю секунды, запутавшись в своем плаще и получил смертельный удар от быка, пишут «Известия».

Промедлением матадора немедленно воспользовался разъяренный бык, который подкинул матадора в воздух, а затем проткнул его рогами. 36-летний Фандино скончался в карете «скорой помощи», даже не добравшись до клиники.