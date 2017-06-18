В Новосибирске студент попал в реанимацию после экзамена

Студент четвертого курса юридического факультета Новосибирского государственного университета накануне потерял сознание на экзамене. Одногрупники пытались привести парня в чувство, пока не приехали медики.

Студент-юрист потерял сознание на государственном экзамене по уголовно-правовому делу, сообщает региональный портал НГС.

Инцидент со студентом произошел 17 июня. Парня пытались спасти сами студенты, затем – приехавшие врачи. После долгих реанимационных мероприятий парня удалось привести в чувство. Но 18 июня стало известно, что молодой человек переведен в реанимационное отделение. В группе, где учится студент, говорят, что он находится в крайне тяжелом состоянии.