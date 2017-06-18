В центре Москвы столкнулось три автомобиля, есть пострадавшие

Сразу три легковых автомобиля попали в аварию в центре Москвы, на улице Новослободской. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Мерседеса», который уходил от преследования экипажа ДПС.

Об аварии в центре Москвы 18 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Известно, что столкнулось три автомобиля. «Мерседес» - нарушитель, уходя от погони патруля ДПС, врезался в другую патрульную машину и зацепил еще одно авто. По информации «Лайф», иномарка-нарушитель ехала со скоростью 200 км/час. В аварии пострадали три сотрудника полиции. Точное число пострадавших неизвестно, есть сведения, что травмы получили восемь человек.