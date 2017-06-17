Вокалист «Бригадного подряда» задержан на матче российской сборной в Петербурге

Анатолий Скляренко, лидер рок-группы «Бригадный подряд», был задержан полицейскими во время сегодняшнего матча российской сборной в Санкт-Петербурге.

Сообщение об этом час назад появилось в сообществе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте». В публикации говорится, что правоохранители нашли у Скляренко вещество растительного происхождения. Связь с музыкантом в настоящее время отсутствует.

Напомним, в середине мая на футбольном матче в Москве полицейские задержали Леву Би-2 из одноименной российской рок-группы. Артист попался с марихуаной. За хранение наркотиков музыкант был оштрафован на 3 тысячи рублей.