Адвокат Наталья Уракина, защищающая подозреваемую в наезде на 6-летнего мальчика в Балашихе, рассказала о произошедшем дорожно-транспортном происшествии.

Адвокат отметила, что ее подзащитная 32-летняя Ольга Алисова и она сама были очень удивлены, узнав результаты экспертизы, согласно которым маленький ребёнок был пьян в момент ДТП. Адвокат понимает, что при такой степени опьянения — 2,7 промилле — тяжело передвигаться даже взрослому человеку, ребёнок вообще не мог бы в таком состоянии бежать вприпрыжку. По словам Уракиной, они задали вопросы следователю, уточнили с подзащитной, нет ли ошибки.

"Мы понимаем возмущение родителей ребёнка. И у меня, и у Ольги выводы эксперта вызвали недоумение", - цитирует адвоката "Комсомольская правда".

23 апреля в подмосковной Балашихе женщина за рулём своего автомобиля сбила шестилетнего мальчика, в результате чего ребенок погиб. По результатам экспертизы было установлено, что в крови малыша обнаружена такая концентрация этилового спирта, соответствующая выпитой бутылке водки.

По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" маленького ребенка возбуждено уголовное дело.