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В Лондоне объявлено о 70 погибших в результате пожара в 24-этажном доме

17 июня 2017, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Лондоне объявлено о 70 погибших в результате пожара в 24-этажном доме

В Лондоне известно о 70 жертвах пожара в жилом 24-этажном доме Grenfell Tower. Такое количество погибших назвали источники, близкие к расследованию, - передает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось о 30 погибших людях. В пятницу полиция Лондона сообщила, что судьба 65 жителей дома остается неизвестной, не исключено, что эти люди погибли. Среди погибших могут быть дети и подростки. Газета The Sun привела имена пропавших без вести, возраст и фотографии большинства из них.
Представитель лондонской полиции предполагал, что число жертв может вырасти в несколько раз.

Пострадавшие требуют предоставить им полную информацию о ходе расследования. По данным телеканала, в здании совета округа Кенсингтон и Челси на улице Хорнтон состоялись акции протеста.

Британцы выражают недовольство реакцией властей на пожар. Протестующие требуют немедленного расселения людей,у которых сгорели квартиры, и выделение государственных средств в помощь пострадавшим.

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