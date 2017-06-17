МЧС: землетрясение произошло в Черном море в районе Анапы

МЧС сообщило об обстановке, сложившеяся в результате землетрясения на территории Краснодарского края.

По предварительной информации разрушений и жертв нет. По данным спасателей, в пятницу, 16 июня, в 21.27 мск от оперативного дежурного ЕДДС МО г. Анапа поступило сообщение о подземном толчке в акватории Черного моря на глубине 15 км.

В тот же момент сейсмическая станция в городе Обнинске (Калужская область) зафиксировала сейсмособытие. Эпицентр - акватория Черного моря в 40 километрах от Анапы.

По предварительным данным, толчки ощущались в черноморских городах Анапе и Новороссийске.

Организована работа рабочих групп по обследованию территории.