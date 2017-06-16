Под Волгоградом молодая пара погибла из-за секса в автомобиле

Влюбленная пара уехала отдыхать на пруд неподалеку от рабочего поселка Елань вблизи Волгограда на автомобиле «Нива» и не вернулись. 12 июня из родственники заявили об исчезновении молодых людей.

Начавшие поиски по обращениям родных полицейские вскоре обнаружили на берегу указанного водоема следы протекторов шин. Позднее из воды извлекли "Ниву", на заднем сидении которой были обнаружены два тела.

По словам сотрудников полиции, 22-летний парень и его девушка занимались любовью на заднем сидении авто, раскачав машину так сильно, что она скатилась в пруд. Спастись молодым людям не удалось.

Известно, что парень был спортсменом и работал учителем физкультуры.