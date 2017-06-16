Поезд врезался в трактор в Пензенской области, погиб тракторист

Днем 16 июня в Пензенской области произошло ДТП. Столкнулись трактор «МТЗ-80» и пассажирский поезд «Воркута-Новороссийск». В столкновении погиб 42-летний мужчина, сидевший за рулем трактора.

Среди пассажиров поезда пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пензенской области. Машинист поезда включил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Тракторист скончался на месте.

Сотрудники железной дороги принимают меры, чтобы вернуть задержанные поезда в график по прибытии на конечную станцию.









Фото: Gibdd.ru