Каким образом 24-летний парень попал на карниз третьего этажа многоэтажки, не сообщается, но мужчина явно не погулять туда вышел. Спасательную операцию провели рано утром, в 06.30 по местному времени.

Рано утром на карнизе третьего этажа жилой многоэтажки в Новосибирске на Вокзальной магистрали был замечен молодой человек, которому явно была нужна помощь, чтобы спуститься вниз, сообщает региональный портал НГС.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей и те, поговорив с мужчиной, стали ему помогать спуститься. Спасатели использовали лестницу, поднялись к парню и обвязали его страховкой. Затем молодого человека опустили на землю и передали на руки полиции.

Известно, что молодой человек вылез из окна квартиры на третьем этаже дома, а вот с какой целью он попал в квартиру, спасатели не сообщают. На региональном сайте полиции об этом инциденте информации нет, стало быть, обошлось без криминала.