ДТП с участием двух автобусов произошло под Ростовом, есть погибшие

В Ростовской области в пятницу утром крупное ДТП с участием двух автобусов произошло на автодороге Самбек-Успенская. В результате аварии погибли два человека, еще человек 12 пострадали.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Все пострадавшие госпитализированы в Матвеево-Курганскую ЦРБ.

По предварительным данным, столкнулись два рейсовых автобуса и легковой автомобиль.

По данным РБК, один из автобусов следовал по маршруту Донецк - Ростов-на-Дону, второй автобус следовал по маршруту Алексеевка-Курган (Матвеево-Курганский район).

Как стало известно, автобус с пассажирами скатился с горы в овраг, после чего несколько раз перевернулся.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой помощи".

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.