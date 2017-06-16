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ДТП с участием двух автобусов произошло под Ростовом, есть погибшие

На ростовской дороге "Самбек - Успенская" в ДТП погибли два человека

16 июня 2017, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП с участием двух автобусов произошло под Ростовом, есть погибшие

В Ростовской области в пятницу утром крупное ДТП с участием двух автобусов произошло на автодороге Самбек-Успенская. В результате аварии погибли два человека, еще человек 12 пострадали.

Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Все пострадавшие госпитализированы в Матвеево-Курганскую ЦРБ.
По предварительным данным, столкнулись два рейсовых автобуса и легковой автомобиль. 

По данным РБК, один из автобусов следовал по маршруту Донецк - Ростов-на-Дону, второй автобус следовал по маршруту Алексеевка-Курган (Матвеево-Курганский район).

Как стало известно, автобус с пассажирами скатился с горы в овраг, после чего несколько раз перевернулся.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой помощи".

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

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Следком проверит следователя и эксперта, признавших пьяным 6-летнего мальчика

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