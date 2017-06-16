ДТП с участием двух автобусов произошло под Ростовом, есть погибшие
На ростовской дороге "Самбек - Успенская" в ДТП погибли два человека
16 июня 2017, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Ростовской области в пятницу утром крупное ДТП с участием двух автобусов произошло на автодороге Самбек-Успенская. В результате аварии погибли два человека, еще человек 12 пострадали.
Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Все пострадавшие госпитализированы в Матвеево-Курганскую ЦРБ.
По предварительным данным, столкнулись два рейсовых автобуса и легковой автомобиль.
По данным РБК, один из автобусов следовал по маршруту Донецк - Ростов-на-Дону, второй автобус следовал по маршруту Алексеевка-Курган (Матвеево-Курганский район).
Как стало известно, автобус с пассажирами скатился с горы в овраг, после чего несколько раз перевернулся.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой помощи".
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.