Пропавшими без вести при пожаре в высотке в Лондоне названы 65 человек
В британской столице неизвестна судьба 18 детей и подростков
16 июня 2017, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Лондоне пропали без вести в результате пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower 65 человек, в том числе 18 детей и подростков. Список людей, о судьбе которых со среды нет никакой информации, опубликовала британская газета The Sun.
Издание приводит имена пропавших без вести, возраст и фотографии большинства из них.
Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду. Возгорание произошло на нижних этажах высотки. Пламя быстро распространилось до верхних этажей здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. По последним данным, погибли 17 человек. В госпиталях остаются 37 пострадавших.
Власи Лондона не исключают, что количество жертва будет расти по мере обнаружения останков погибших, - передает ТАСС. Сотрудники лондонской полиции надеются, что число жертв пожара не будет трехзначным.