Сильный ливень обрушился на Абхазию, в Сухуме затопило улицы и дома

Сильный ливень обрушился на Абхазию 15 июня в четверг. Вода затопила Сухум. Подтопленными оказались несколько десятков домов по улицам Щеглова и Чанба. Для спасения людей привлечено МЧС.

Из затопленных домов эвакуируют детей. Взрослые отказываются покидать свое жилье, - передает sputnik-abkhazia.

Из-за проливного дождя поднялся уровень воды в реках.

Информацию о грядущих осадках абхазское МЧС не получало.