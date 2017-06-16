Сильный ливень обрушился на Абхазию, в Сухуме затопило улицы и дома
16 июня 2017, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сильный ливень обрушился на Абхазию 15 июня в четверг. Вода затопила Сухум. Подтопленными оказались несколько десятков домов по улицам Щеглова и Чанба. Для спасения людей привлечено МЧС.
Из затопленных домов эвакуируют детей. Взрослые отказываются покидать свое жилье, - передает sputnik-abkhazia.
Из-за проливного дождя поднялся уровень воды в реках.
Информацию о грядущих осадках абхазское МЧС не получало.