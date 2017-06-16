На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Авария произошла 16 июня на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области. Пассажирский поезд протаранил грузовик. Два человека, находившиеся в кабине большегруза, погибли на месте.

Точных данных по происшествию на Сахалине пока нет, но есть сведения о двоих погибших, что находились в кабине грузовика, передают «Вести.ру».

В пассажирских вагонах поезда находилось 180 человек, среди них 17 детей. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Кабина большегруза после столкновения загорелась, но местный гарнизон огнеборцев оперативно ликвидировал возгорание. Пассажиров поезда эвакуируют автобусами, движение по железной дороге восстановлено. В причинах аварии разберется следствие.