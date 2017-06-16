МВД: в Одинцово никто не пострадал, это были учения

Ранее «Аргументы недели» сообщали о перестрелке в подмосковном Одинцово и сообщалось, что один из полицейских ранен. В столичной полиции опровергли факт обстрела полицейских и объяснили все учениями.

В столичном главке опровергли информацию про обстрел полицейского наряда в Одинцово. «Это были учения, никто не пострадал», - сообщают в главке.

Инцидент на улице Акуловской был учениями и в ходе учебной операции никто не пострадал. Ранее сообщалось, что группа неизвестных из автоматов тяжело ранила полицейского и в районе введен план «Перехват», так как преступники якобы скрылись ан автомобиле «Тойота». Как отработала полиция учебную задачу, в главке не сообщают.