В Подмосковье маршрутка попала в ДТП, ранено 13 человек

Маршрутное такси попало в ДТП в подмосковной Балашихе. Тринадцать человек госпитализированы для обследования медиками. Микроавтобус с пассажирами врезался на перекрестке в два легковых автомобиля.

Пассажирский микроавтобус 110 маршрута 16 июня утром на перекрестке произвел столкновение с двумя легковыми автомобилями в Балашихе, сообщает РИА Новости.

В маршрутке находились 18 человек и 13 из них были доставлены в больницу для осмотра врачами. О состоянии водителей легковых автомобилей не сообщается. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на перекресток под красный сигнал светофора.