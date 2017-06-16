МЧС: Женщина и ребенок найдены в Юнтоловском заказнике Петербурга, малыш мертв

В Петербурге в пятницу ранним утром сотрудники МЧС нашли в Юнтоловском заказнике Приморского района тело новорожденной девочки и ее 53-летнюю бабушку. Женщина вчера днем ушла из дома с внучкой.

В начале четвертого вечера она позвонила своей дочери и сообщила, что к 16 часам принесет малышку на кормление, но домой не вернулась. Мать и отец одномесячной девочки - сотрудники МЧС Петербурга - забили тревогу. Пропавших женщину и малышку около 17 часов начали искать спасатели и полиция.

Руководство МЧС подняло около 300 своих сотрудников, которые начали прочесывание территории Юнтоловского заказника и близлежащих к массиву дворовых территорий. На поиск женщины и младенца вышли около сотни полицейских, - сообщает Фонтантка.ру. Около двухсот сотрудников были выстроены цепью и прочесывали болото.

Через некоторое время была обнаружена детская коляска и детское одеяло с пятнами крови.

Под утро в полутора километрах от того места, где обнаружили детскую коляску, нашли лежащую на девочке бабушку. Девочка не дышала. По предварительным данным, она была задушена. У бабушки оказались порваны вены. По словам очевидцев из спасателей, женщина сразу начала говорить что-то неадекватное. СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Бабушка сейчас будет помещена в психбольницу.