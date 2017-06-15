Националисты в Киеве сорвали акцию против насилия

Активистки Киево-Могилянской академии в Киеве предпочли свернуть свою акцию после того как люди со значками партии «Свобода» на куртках пообещали им, что их изнасилуют, если они не разойдутся.

Студентки вышли на акцию "Нет насилию в университете!" 15 июня. Активистки протестовали против сексизма и сексуальных домогательств в университетской среде, сообщает «Лента.ру».

К студенткам подошло порядка четырех десятков неизвестных крепких парней и попросили активисток разойтись, в противном случае им пригрозили надругательством. Молодые люди не представились, кого они представляют, но на некоторых из них, как заметили девушки, были значки украинской националистической партии «Свобода».

Приехавшая полиция признаков нарушения закона не нашла.