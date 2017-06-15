В Китае взорвался детский сад, есть погибшие

В детском учреждении Китая вечером 15 июня прогремел мощный взрыв. По последним данным, погибло семь человек и 66 человек получили различные ранения. Взрыв произошел перед воротами детского сада.

Есть сведения, что взрыв произошел перед воротами яслей, где содержатся самые маленькие воспитанники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Врыв произошел в 16.50 по местному времени (11.50 мск). На месте погибли два человека, а пятеро умерли уже в больнице. О состоянии остальных раненых сведений нет, но известно, что среди них большинство – дети.

Из раненых в крайне тяжелом состоянии в китайской клинике находятся девять человек.