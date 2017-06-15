В Китае взорвался детский сад, есть погибшие
15 июня 2017, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
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15 июня 2017, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
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//Криминал
СКР: расследование дела Евгении Васильевой продолжается, а счета арестованы
//В мире
Брюссельский аэропорт был полностью блокирован из-за чрезвычайной ситуации
//Наука
//Политика
//Политика
Под Москвой автоледи сбила 6-летнего ребенка и доказала, что он был пьян
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//Здоровье
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