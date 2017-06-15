Девушка-подросток из Азовского дома-интерната стала героиней выпуска передачи «Пусть говорят» после того как от нее отказалась родная мать. Родительница обещала принять дочь, если та сделает пластику лица.

Девушка переживала из-за травм лица, которые ей обещал устранить хирург, который присутствовал на передаче, сообщает moslenta.ru. 17-летня девушка легла на операцию в одну из московских клиник на Мичуринском проспекте.

Пластическую операцию девушке проводили 13 июня, но известно о ее исходе стало только что. Пациентка умерла на операционном столе после расхождения швов. СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту за оказание медицинских услуг, которые не отвечают мерам безопасности.

Воспитанница Азовского дома-интерната страдала синдромом Голденхара, который вызывает деформацию лица и мать отказалась от дочери еще в роддоме.