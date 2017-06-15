Трагедия произошла в городе Советский под Ханты-Мансийском в ночь на 14 июня, но известно о ней стало только что. Собаки напали на местного сторожа, который их кормил. Мужчина погиб от огромной стаи собак.

Как выяснило следствие, сторож вышел покормить бездомных собак и покинул охраняемую им территорию промышленной зоны, передает телеканал «Звезда».

Собакам что-то не понравилось в поведении сторожа и вначале на сторожа напали две собаки, но к ним позже присоединилась вся стая из двух десятков животных.

Нападение собак попало на камеры наружного наблюдения. Мужчина скончался от множественных укусов и его труп был обнаружен лишь утром следующего дня.