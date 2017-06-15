В Петербурге из-за мешка с мусором погиб человек

Молодой мужчина-строитель трагически погиб на строительной площадке в Мурино под Санкт-Петербургом 14 июня. Труп несчастного обнаружен под окнами отстроенного дома, где идут завершающие работы.

По предварительным данным, 25-летний рабочий погиб, когда выкладывал тротуарную плитку перед новостройкой, сообщает «Росбалт».

Как установило предварительное следствие, на мужчину с верхних этажей упал мешок со строительным мусором. Мужчина получил перелом позвоночника, не совместимый с жизнью. Случайно или нет упал мешок, установит следствие. Есть версия, что были допущены нарушения техники безопасности при уборке мусора на строительной площадке.