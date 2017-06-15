В Омске на очистных сооружениях пятеро рабочих отравились метаном

В городе Калачинск под Омском на очистных сооружениях 15 июня пятеро рабочих получили отравление метаном. Отравившиеся работники насосной станции были срочно доставлены в клинику, - двое в тяжелом состоянии.

В настоящее время двое из пяти отравившихся метаном находятся в реанимации, сообщает ТАСС.

По информации регионального Следственного комитета, отравление произошло на очистных сооружениях "Куликовские". Работники 14 июня спустились в подвальное помещение, чтобы провести ремонт и открыли задвижку, через которую стравливается жидкий метан и отходы. В итоге все пятеро получили отравление и обратились в больницу.

СК РФ проверяет обстоятельства ЧП, есть версия, что были нарушены требования охраны труда.