При запуске ракеты-носителя с космодрома Байконур произошла трагедия. Погиб водитель автомобиля «КамАЗ». Нештатная ситуация на космодроме возникла из-за сильного ветра, который стал причиной пожара.

Ступени космического аппарата "Союз-2.1а" из-за сильного ветра при запуске упали с большим отклонением и в степи возник пожар. При тушении огня погиб водитель российской компании "НПО машиностроения", сообщает Роскосмос.

Автомобиль накрыло огнем при сильнейшем порыве ветра, - порывы ветра при запуске достигали 15 м/с. В Роскосмосе информируют, что при запуске грузового корабля "Прогресс МС-06" боковые блоки ракеты упали в запланированном месте, но в районе их падения в степи из-за сильного ветра начался пожар. Ведомство сообщает, что возгорание произошло в безлюдной местности и оно успешно локализовано.