В Москве рабочий погиб после падения в шахту лифта

В московском поселке Внуково сегодня погиб рабочий, упавший в шахту лифта.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении портала Life, инцидент произошел на территории одного из складов. Мужчина по неустановленной пока причине сорвался в шахту лифта. В результате 51-летний рабочий получил несовместимые с жизнью травмы, прибывшим медикам оставалось только констатировать его смерть. Обстоятельства происшествия выясняются в настоящее время.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали о том, что в московском метрополитене пассажир спас упавшую на рельсы женщину. Она была доставлена в больницу с переломами лодыжек.