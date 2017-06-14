Во время поиска мальчика на Урале спасатели наткнулись на бурого медведя

Сотни людей с 10 по 14 июня искали пропавшего в Свердловской области в лесу четырехлетнего мальчика Диму. В поисках малыша принимали участие сотрудники полиции, спасатели, следователи, и волонтеры.

В поисковых мероприятиях применялись беспилотные летательные аппараты, водолазы осматривали акваторию водохранилища и береговую линию. На второй день поисков спасатели обнаружили в лесу следы от детских сапожек, которые обрывались у болота.

В тот же день задействованный в поисках дрон обнаружил в лесу следы лосей и медведя. Специалисты решили, что зверь недавно отошел от зимней спячки и не мог напасть на малыша. А вечером на дорогу в лесу, где находилась одна из поисковых групп, вышел бурый медведь. Некотрые волонтеры запаниковали. Часть непрофессиональных спасателей из леса пришлось убрать, - сообщает Газета.ру.

Сейчас спасенный малыш уже находится в больнице. Ребенка госпитализировали в Асбесте, а затем на вертолете территориального центра медицины катастроф его доставили в Екатеринбург - у ребенка подозрение на пневмонию, - сообщают "Аргументы недели - Екатеринбург".

По данным официального представителя регионального полицейского главка полковника Валерия Горелова, у Димы сильно истощен организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование, на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению специалистов, нет.

Отец найденного на Урале четырехлетнего мальчика поблагодарил всех участников поисков. Родители пропавшего ребенка прошли проверку на детекторе лжи.