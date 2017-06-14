Пассажир московского метро спас упавшую на рельсы женщину

В московском метро пассажир спас от гибели бросившуюся под поезд женщину.

Как стало известно порталу Life, инцидент произошел на станции «Рязанский проспект». Машинист заметил, что на рельсы упал человек, и экстренно затормозил. Этим воспользовался пассажир, спустившийся на пути и вытащивший женщину.

Спаситель 43-летней москвички передал ее врачам и ушел, не назвав своего имени. В больнице у женщины диагностировали переломы обеих лодыжек. Медикам она рассказала, что решила броситься под поезд из-за проблем в семье.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в столичном метрополитене погиб «зацепер».