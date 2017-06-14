В Москве-реке едва не утонула пьяная беременная дама

В районе Строгинской поймы в Москве-реке едва не утонула беременная москвичка. Спасатели вовремя заметили женщину и вытащили ее из воды. Оказалось, что пострадавшая была нетрезва.

При этом женщина находится уже на седьмом месяце беременности, передает телеканал "360".

Накануне в московскую больницу имени Боткина была доставлена другая беременная женщина с ранениями от травматического оружия. На нее напали неизвестные у входа в метро на Белорусском вокзале. Однако женщина отказалась от медицинской помощи.