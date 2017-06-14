Мужчина погиб на остановке на Каширском шоссе после наезда авто полицейского
14 июня 2017, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на среду, 14 июня полицейский врезался в остановку на Каширском шоссе на юге Москве. Один пешеход стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием стража порядка, мужчина погиб на месте.
Как сообщается, полицейский за рулем Subaru не справился с управлением и въехал в остановку. Правоохранитель пострадал и был госпитализирован.
По данным столичного Управления МВД РФ, сотрудник был не на службе, на нем была гражданская одежда.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве.