Мужчина погиб на остановке на Каширском шоссе после наезда авто полицейского

В ночь на среду, 14 июня полицейский врезался в остановку на Каширском шоссе на юге Москве. Один пешеход стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием стража порядка, мужчина погиб на месте.

Как сообщается, полицейский за рулем Subaru не справился с управлением и въехал в остановку. Правоохранитель пострадал и был госпитализирован.

По данным столичного Управления МВД РФ, сотрудник был не на службе, на нем была гражданская одежда.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве.