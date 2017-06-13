СК проверит информацию о нападении волка на девочку в Подмосковье

Подмосковными следователями организовано проведение доследственной проверки информации о нападении волка на девочку в Ногинском районе Московской области.

"Аргументы недели" писали, что хищник, которого держат в частном доме, напал на 11-летнюю девочку еще 31 мая.

Со слов женщины - хозяйки волка, волчица "ласковее кошки", животному год, оно привито. Как сказала Екатерина Кульчицкая, волчица не представляет опасности для других людей, в том числе для ее годовалого ребенка, - сообщает "Подмосковье сегодня".

Сюжет о том, что местный житель в поселке Обухово держит в частном домовладении на улице Шаловской дикого зверя, прошел в эфире одного из центральных каналов. Из сюжета следует, что ведущий себя агрессивно хищник держит в страхе местных жителей, есть случаи нападения волка на детей.