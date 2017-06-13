Стало известно, кто погиб в сгоревшем Gelandewagen в Москве

Водителем внедорожника Gelandewagen, сгоревшего после ДТП в Москве, был 42-летний бизнесмен Владимир Кадыкин. Авария с участием автомобиля Mercedes-Benz G-class произошла в ночь на 12 июня на пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая.

Со слов очевидцев, Gelandewagen мчался со стороны аэропорта «Внуково» и по пустой дороге развил скорость почти 200 километров в час, - сообщает "МК".

Не сбавляя скорость перед мигающим желтым сигналом светофора он поехал прямо. В этот момент с Ленинского проспекта на улицу Миклухо-Маклая выезжал автомобиль Kia Rio, не дождавшись разрешительной зеленой стрелки.

В итоге внедорожник на полном ходу врезался в корейскую иномарку. От удара Gelandewagen отлетел, врезался правой стороной в столб и загорелся. Оказавшиеся рядом очевидцы успели достать водителя из внедорожника. Мужчина скончался на месте до приезда "скорой". Водитель корейской машины отделался травмой головы и переломом лодыжек.