В Ярославской области бесследно пропала 15-летняя девочка Юлия Хайретдинова

В поселке Волжский Рыбинского района Ярославской области в воскресенье, 11 июня, пропала 15-летняя девочка Юлия Хайретдинова. Девочка ушла гулять и не вернулась домой. Подростка ищут полиция и волонтеры.

Приметы Юлии Хайретдиновой: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 150 см. У девочки карие глаза и темные волосы до плеч. Была одета: в камуфляжные лосины, розовую футболку, темно-зеленую кофту и кремового цвета кеды.

Если Вам что-либо известно о нахождении Юлии Хайретдиновой, звоните в полицию по телефону 02 или по телефонам МУ МВД России «Рыбинское» 8 (4855) 22-23-93, 22-26-82.