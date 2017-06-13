В Подмосковье на девочку напал волк

ЧП произошло 31 мая. Хищник, которого держит житель поселка Обухово, напал на 11-летнюю девочку. К счастью, ребенок не получил серьезных травм, но родители все равно написали заявление в полицию.

Сюжет о том, что местный житель в поселке Обухово держит в частном домовладении на улице Шаловской дикого зверя, прошел в эфире одного из центральных каналов.

Руководитель ГСУ по Московской области Андрей Марков поручил провести доследственную проверку. В ходе нее выяснится, как и на каком основании хозяин дома поселил у себя волка, и знают ли об этом контролирующие органы.