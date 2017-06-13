Под Новороссийском в ДТП погиб известный кубанский скульптор Александр Аполлонов

Под Новороссийском в ДТП 11 июня погиб известный кубанский скульптор Александр Аполлонов. Прощание со скульптором пройдет в Свято-Троицком соборе Краснодара 16 июня. Отпевание начнется в 10:00, панихида — в 11:00.

Авария произошла в минувшее воскресенье вечером. По предварительным данным кубанской полиции, около 22.00 на трассе Верхнебаканский-Краснодар в районе станицы Северской 38-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Chevrolet при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Lada Priora, пассажиром которой был Александр Аполлонов. В результате ДТП Апполонов погиб, водитель и второй пассажир пострадали. Водитель Chevrolet обратилась к медикам на следующий день. Полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Александру Аполлонову 11 августа исполнилось бы 70 лет. Аполлонов — известный на Кубани скульптор. Его известные работы – ансамбль-памятник маршалу Георгию Жукову; памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане; памятник Кубанскому казачеству, воссоздание памятника императрице Екатерине Великой, монументальная композиция «Морская слава России»