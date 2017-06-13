Пассажирский самолет "Суперджет" (Sukhoi Superjet 100) авиакомпании "Аэрофлот" с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По предварительным данным, самолет, выполнявший рейс Москва - Салехард, сегодня в 16:20 местного времени (14:20 мск) запросил экстренную посадку из-за срабатывания датчика пожара в одном из двигателей. Экстренная посадка самолета прошла благополучно. Никто не пострадал.

По данным аэропорта, на борту авиалайнера находились 42 пассажира, - передает ТАСС. Оказалось, что срабатывание датчика было ложным. В аэропорту Салехарда были приняты все меры для экстренной посадки воздушного судна.