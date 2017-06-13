Судьба матери "кратовского стрелка" - Игоря Зенкина, устроившего стрельбу в подмосковном поселке Кратово, не установлена до сих пор. Зенкин жил в доме с матерью, по некоторым данным, женщина болела и не передвигалась самостоятельно.

В настоящее время из-за дождей приостановлен осмотр сгоревшего дома, поэтому останки матери злоумышленника пока обнаружить не удалось.

Главным следственным управлением СК РФ по Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту расстрела и нападения на жителей поселка Кратово в Раменском районе Подмосковья Игорем Зенковым.

В рамках следствия допрошены соседи. Они утверждают, что никаких конфликтов у них с Зенковым не возникало. Следователями установлено, что ни в полицию, ни в органы местного самоуправления от Зенкова жалоб не поступало.

По данным СКР, обнаружены две предсмертные записки Зенкова, а не одна, как сообщалось ранее. Их содержание в интересах следствия пока не подлежит разглашению.

Напомним, в Кратово погибли 47, 52 и 49 - летние мужчины, 33-летняя местная жительница, скончалась в больнице.