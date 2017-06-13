Во время акций в Москве задержан актер Александр Паль
13 июня 2017, 12:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Российский молодой актер Александр Паль известен кинозрителю по картинам «Горько!» и «Парень с нашего кладбища». 12 июня актер был задержан московской полицией во время массовых акций протеста.
Известно, что на Александра Паля составлен протокол по факту нарушения закона о правилах проведения массовых акций, пишут «Известия».
Согласно полицейскому рапорту, актер выкрикивал лозунги, а сам Александр Паль утверждает, что просто шел домой и к акции непричастен.
Александр Паль живет на Большой Никитской улице, - это по пути, мимо Тверской, где в это время проходила несогласованная акция оппозиционеров. Паль заинтересовался происходящим и подошел посмотреть, но в течение пяти минут был задержан и доставлен в полицейский участок.