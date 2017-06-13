В центре Москвы взорвалась квартира, пострадал подросток

Рано утром 13 июня в квартире на Покровском бульваре в центре Москвы взорвалась квартира. При взрыве пострадал 16-летний юноша, он госпитализирован в столичную клинику, о его состоянии сведений пока нет.

О взрыве в московской квартире сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в полиции.

В правоохранительных органах сообщают, что взрыв произошел после смешивания неких компонентов для взрывного устройства. Взрыв был такой силы, что в квартире выбило окна, но пожара не возникло.

Известно, что при взрыве пострадал подросток 16 лет, он доставлен в больницу с множественными осколочными ранениями. У паренька оторвало левую кисть руки и травмирована кисть правой руки. Полиция при осмотре места происшествия обнаружила взрывчатое вещество самодельного производства.