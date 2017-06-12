Дело возбуждено по факту нападения на сотрудника Росгвардии на Тверской в Москве

В Москве 12 июня уголовное дело возбуждено по факту нападения двух участников акции оппозиции на Тверской улице на сотрудника Росгвардии с газовым баллончиком.

Два два молодых человека распылили слезоточивый газ в лицо правоохранителя в момент задержания. У сотрудника Росгвардии ожог глаза. Напавшие попытались скрыться, но их смогли задержать.

Участники незаконной акции сначала были доставлены в один из столичных ОМВД, но их уже перевезли в здание Главного следственного управления СКР по Москве, - сообщает Лента.ру.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных. Ранее сообщалось об одном задержанном.

По данным источника Ленты.ру, пострадали сегодня несколько человек, как участники акции, так и сотрудники правоохранительных органов. Четыре человека, в том числе гражданский активист Юлия Галямина, госпитализированы.

В Санкт-Петербурге полиция 12 июня доставила в здание суда не только задержанных, но и огромную надувную утку, инсталляцию оппозиционеров.