В Москве на МКАД автомобиль въехал в остановку с людьми

В Москве автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта на МКАД. На остановке пострадали два человека. На место происшествия приехала бригада "скорой помощи". Пострадавшим оказывается помощь.

Представители столичного управления ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги, - передает РЕН-ТВ.

Водители-очевидцы записали ДТП на видео, как белая иномарка врезалась в остановку с ожидающими автобус людьми. Выясняются обстоятельства происшествия.