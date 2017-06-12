В Москве на МКАД автомобиль въехал в остановку с людьми
12 июня 2017, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта на МКАД. На остановке пострадали два человека. На место происшествия приехала бригада "скорой помощи". Пострадавшим оказывается помощь.
Представители столичного управления ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги, - передает РЕН-ТВ.
Водители-очевидцы записали ДТП на видео, как белая иномарка врезалась в остановку с ожидающими автобус людьми. Выясняются обстоятельства происшествия.