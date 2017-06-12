Незаконная акция оппозиционеров 12 июня прошла в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Полиция доставила в здание суда не только задержанных, но и огромную надувную утку, инсталляцию оппозиционеров.

О «задержании» надувной утки сообщает портал «Фонтанка.ру».

В полиции пояснили, что надувная утка станет вещественным доказательством в разбирательстве относительно проведения незаконной акции политического направления.

Утку долго передавали через головы протестующие на Марсовом поле оппозиционеры, но полиции удалось ее изъять и доставить в суд. Предполагается, что утка станет доказательством того, что протестная акция была именно политического толка.

Утка - символ борьбы с коррупцией для адептов ФБК.