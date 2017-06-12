У Николая Расторгуева случился сердечный приступ

Сегодня группа «Любэ» и ее лидер и солист Николай Расторгуев должны были выступать перед туляками в честь Дня России. На тульскую сцену группа вышла без солиста: ему внезапно стало плохо с сердцем.

Певец Николай Расторгуев срочно госпитализирован из-за проблем с сердцем накануне концерта в Туле, передает телеканал «Первый тульский».

Группа «Любэ» решила не отменять концерт и выступить перед туляками без солиста. Вместе с музыкантами группы «Любэ» на сцене работает местная группа «Славяне», стараясь хоть как-то восполнить группе временную потерю Николая Расторгуева. В какой именно клинике находится артист, не сообщается.