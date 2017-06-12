Активистку Юлию Галямину на акции в Москве по голове сильно ударил ОМОНовец

Московская активистка Юлия Галямина госпитализирована 12 июня после того, как ее по голове сильно ударил сотрудник ОМОН на акции в центре Москвы. Галямина госпитализирована в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Юлия Галямина - один из лидеров движения противников программы реновации жилья в Москве. "После удара кружится голова. Скорее всего, сотрясение мозга. Порвали блузку", - написала гражданский активист в соцсети Тwitter. По словам Галяминой, в результате удара у нее также откололся кусочек зуба.

На акции Юлия была вместе с мужем. Мужчину полицейские избили и затолкали в автозак.

В Москве 12 июня задержаны сотни людей.