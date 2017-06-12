Вечером 12 июня в Тульской области в дорожной аварии погибло пять человек, в том числе двое детей. Есть версия, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля Renault, который не справился с управлением.

Об аварии в Тульской области со смертельным исходом сообщает региональный портал myslo.ru.

Авария произошла в 17.55 в Чернском районе Тульской области на 279 километре трассы М-2 («Крым»). По предварительной версии, водитель Renault по какой-то причине вышел на встречную полосу на большой скорости и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114.

Погибло трое взрослых и два ребенка 8 и 14 лет, два человека пострадали, в том числе один ребенок, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.