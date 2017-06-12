Американец утонул, переплывая реку в центре Берлина на спор

Два американских туриста из Техаса в центре Берлина поспорили, кто переплывет реку Шпрее и бросились в воду. Один благополучно достиг противоположного берега, а другой, турист 20 лет, утонул.

Инцидент с туристами произошел в ночь на понедельник, но берлинская полиция об этом рассказала только что, сообщает РИА Новости.

Двадцатилетний уроженец Техаса поспорил со своим приятелем, что переплывет Шпрее и друзья прыгнули в реку. Противоположного берега достиг только один из них. Двое случайных прохожих пытались спасти американца, - они вытащили его из воды и госпитализировали, но медики оказались бессильны и юноша умер.

По предварительным данным, погибший спорщик перед тем, как прыгнуть в реку, употреблял алкоголь и наркотики.